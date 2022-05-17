محافظ مطروح: السعة التخزينية لصوامع القمح لدينا 45 ألف طن

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه تفقد الصومعة الخاصة بالقمح في مدينة الحمام بالمحافظة، لأن القمح يعد أمن قومي في هذه الفترة، بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مبينا أن السعة التخزينية 45 ألف طن بهذه الصومعة، لافتا إلى أنه زار اليوم الصومعة، وجرى تخزين 6 آلاف طن حتى الآن، مع استمرار توريد القمح، خاصة في ظل بداية جني محصول القمح، مؤكدا أن المحافظة العام الماضي تلقت 9 آلاف فدان فقط.

الكمية المتوقع أن تسلمها الفترة المقبلة

أضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه يوجد 18 ألف فدان مزروع قمح، وسيتم إمداد المحافظة بـ30 ألف طن، مع وجود 15 ألف طن احتياطي كسعة استراتيجية لأي محافظة مجاورة، لأن الجميع يخدم على المجال العام.

سعادة بالتعاون بين مختلف الجهات لتحصيل القمح

أشار محافظ مطروح، إلى أنه سعيد بروح التكاتف بين ممثلي هيئة جودة الغذاء والزراعة والتموين، من أجل يكون هذا الموسم مبشر بالخير، وهذا الخير يعود للمواطن، خاصة في رغيف الخبز المدعم، متابعا: «مكملين بإذن الله وبكره هروح برضه أحضر توريد القمح في الصومعة، وإن شاء الله كل ده عشان نأمن احتياداتنا في ظل تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عشان نحافظ على القمح هذا العام وتقليل المفقود منه».