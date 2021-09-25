تنفيذ شبكة طرق جديدة في سيوة بتكلفة 57 مليون جنيه «صور»

أكد اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي إن الجهاز المركزي للتعمير، انتهى من أعمال تنفيذ شبكة طرق جديدة في واحة سيوة، تساهم في تنمية الواحة والمناطق السكنية والزراعية بها، وجرى، اليوم السبت، أعمال تسليمها من خلال الجهة المنفذة لجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى أن هذا هو التسليم الابتدائي لمشروع الطرق التنموية «المرحلة الأولى» وجارى استكمال المراحل الأخرى طبقا للمخطط له من قبل جهاز التعمير، لربط بعض القرى بالطرق الرئيسية لسيوة، من خلال شبكة طرق تسهم في تسهيل عملية التحرك للسيارات والمواطنين، والارتقاء ببعض المناطق في الواحة.

21 كم طرق بتكلفة 57 مليون جنيه

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في تصريحات صحفية، أن مشروع شبكة الطرق في سيوة يتضمن إنشاء عدد 3 طرق جديدة، من بينها طريق الطبطاح بطول 6 كم، وطريق الكثبان الرملية بطول 12 كم، وطريق فطناس بطول 3 كم، وبمجموع أطوال بلغت 21 كم، وبتكلفه تقديريه 57 مليون جنيه.

وقال رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن الجهاز تفقد، اليوم، الطرق عقب الانتهاء منها، من خلال اللجنة التى قامت بتسليم الطرق، من منطقة تنفيذ سيوة، تحت إشراف المهندسين محمد عبد النبي وإبراهيم حسنى وعبد الرحمن بلال، والمهندس عبد السلام حجي مدير إدارة الجودة بالجهاز، والمهندسة سمر الجمال من المكتب الفني بالجهاز، والمهندس محمد العشري وكيل وزارة الطرق والنقل بمطروح.

زيادة الرقعة الزراعية بـ 5 آلاف فدان

ولفت رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن هذه الطرق تعمل على زيادة الرقعة الزراعية في واحة سيوة إلى ما يقرب من 5 آلاف فدان جديدة تنضم للمناطق الزراعية المجاورة، وتشتهر هذه المناطق التي جرى ربطها بشبكة الطرق الجديدة بزراعات الفول والملوخية البصل وأشجار الزيتون ونخيل التمر.