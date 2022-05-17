التخطيط: 2021/2022 شهد أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بيان الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة، الدكتور ياسر عمر، والنائب مصطفى سالم، وأمين سر اللجنة النائب عبدالمنعم الإمام، ومن وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعددًا من قيادات الوزارة.

تطور مؤشرات الاقتصاد المصري

وتناولت السعيد الحديث حول تطور مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرة إلى نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول للعام المالي 2022/21، حيث تحقق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية مدعومة بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، بلغ نحو 9% مقارنة بمعدل النمو المناظر في العام السابق 2021/20 والذي بلغ 1.3% تأثرًا بجائحة فيروس كورونا.

نمو قطاع المطاعم والفنادق

وأكدت وزيرة التخطيط، استمرار الأداء الجيد في أغلب القطاعات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، مشيرة إلى تحقيق نمو ملحوظ لقطاع المطاعم والفنادق مع عودة النشاط السياحي للانتعاش بمعدل 62.7%، وتنامي قطاعات قناة السويس والاتصالات والصناعة بمعدلات مرتفعة، ليبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات 16.7%، وقطاع قناة السويس 13%، والصناعات التحويلية بنسبة 10.1%.

معدل البطالة السنوي

وأشارت السعيد إلى معدل البطالة السنوي خلال عام 2021، موضحة انخفاضها لتبلغ 7.4% بانخفاض قدره 0.5% عن العام السابق 2020، وتضمن ذلك انخفاض في معدلات البطالة للذكور والإناث، موضحة انخفاض معدل البطالة بين الذكور من 6 إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة للإناث من 17.7% إلى 16% عام 2021.

إجمالي عدد المشتغلين

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أنّ إجمالي عدد المشتغلين بلغ 27.1 مليون مشتغل مقابل 26.1 مليون مشتغل في عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%، ليتصدر نشاط الزراعة والصيد نسبة المشتغلين بنسبة 19.2%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15%، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 13.8%، ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 12.6%.

وأوضحت السعيد، ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في عام 2021 ليبلغ 42.9% من إجمالي عدد السكان 15 سنة فأكثر، مقابل 41.5% في عام 2020، مدفوعًا بزيادة معدلات المساهمة للذكور والإناث، حيث ارتفع معدل مساهمة الذكور إلى 69% مقارنة 67.4% في 2020، وارتفعت مساهمة الاناث إلى 15.2% مقارنة 14.3% في 2020، بما يشير الى أنّ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أربع أضعاف مقدارها بين الإناث.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ الخطة الاستثمارية لهذا العام تراعي الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتسعى للحفاظ على معدلات إنجاز مستهدفات المشروعات القومية والخطط التنموية.