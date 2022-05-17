وزيرة التخطيط: توقعات بزيادة التضخم العالمي إلى 8 % بدلا من 6%

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة.

الحرب الروسية على أوكرانيا

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الأزمة العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية نتج عنها العديد من الآثار الاقتصادية السلبية على المستوى العالمي، لافتة إلى أن هناك انخفاض شديد بمعدلات النمو الاقتصادي عالميا، حيث خفضت المؤسسات الدولية توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادى العالمى من 5.8% إلى 3% فقط.

ارتفاع معدلات التضخم

وأضافت الوزيرة، أن معدلات التضخم ارتفعت أيضا نتيجة التوترات العالمية، حيث بلغ معدل التضخم العالمي نحو 6% ومن المتوقع أن يقفز إلى نحو 8%، مشيرة إلى أن الأسعار ارتفعت عالميا بنسب مختلفة بلغت 100% ببعض السلع والمنتجات، لافتة إلى أن أسعار الغذاء والطاقة والمواد الخام شهدت ارتفاعا ضخما خلال الفترة الماضية.

وحذّرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من تأثير الأزمة الحالية وتهديدها للأمن الغذائي العالمي، لافتة أيضا إلى الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة بمختلف الدول، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة عالميا.