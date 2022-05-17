المسماري: القوات المسلحة تنأى بنفسها عن التدخل في الشأن السياسي

نفى المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أحمد المسماري، مشاركة القوات المسلحة في الاشتباكات الجارية بالعاصمة الليبية طرابلس، منوها بأنّها تنأى بنفسها عن التدخل في الشأن السياسي حتى لا تفاقم الأزمة، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

المسماري: الجيش يدرك جيدًا خطورة المرحلة الحالية

وقال المسماري إن الجيش يدرك جيدًا خطورة المرحلة الحالية، لهذا تفادى التدخل المباشر قي العاصمة، من أجل مصلحة ليبيا العليا.

جاء ذلك في خضم ما تشهده العاصمة الليبية طرابلس من اشتباكات مسلحة بين القوات التابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها والأخرى التابعة لحكومة فتحي باشاغا المُكلفة من قِبل مجلس النواب الليبي، عقب وصول الأخير إلى العاصمة طرابلس لاستلام مهام عمله.