«قطاع الأعمال»: افتتاح 3 محالج مطورة قبل نهاية 2022 بـ 380 مليون جنيه

تابع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماعه مع مسؤولي الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محالج القطن.

ووفقاً لبيان صحفي استعرض الوزير، معدلات الإنجاز في ثلاثة محالج مطورة تقع في مدن الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، وذلك تمهيدًا لافتتاحها والتشغيل بالتزامن مع موسم جني القطن قبل نهاية العام الجاري 2022.

إنشاء محلج حديث مطور ومعصرة لزيت بذرة القطن

واشار البيان إلى الأعمال في كل مشروع من الثلاثة، تتضمن إنشاء محلج حديث مطور ومعصرة لزيت بذرة القطن ومعمل للتحكيم ومبنى إداري وآخر خدمي إلى جانب الطرق والمرافق والأسوار والبوابات.

ويجري حاليًا التشغيل التجريبي لمحلج الزقازيق المطور بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب الماكينات الحديثة وذلك بتكلفة استثمارية 124.8 مليون جنيه، فيما يبدأ أيضًا محلج كفر الزيات المطور في التشغيل التجريبي بعد اكتمال غالبية المشروعات به بتكلفة استثمارية 123.3 مليون جنيه، أما محلج كفر الدوار فقد تم تركيب الماكينات ويجري العمل بالمشروعات التكميلية بتكلفة استثمارية حوالي 132 مليون جنيه.

الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد تبلغ 5 طن - ساعة

جدير بالذكر أن مشروع تطوير المحالج يشمل إقامة 6 محالج تعمل بأحدث التقنيات في مجال الحليج لتواكب مشروع التطوير الضخم الذي يجري تنفيذه في قطاع الغزل والنسيج، وتقع خمسة محالج في الوجه البحري «الزقازيق – كفر الزيات – كفر الدوار – المحلة - دمنهور»، ومحلج واحد في الوجه القبلي هو محلج الفيوم المطور، تم تشغيله وافتتاحه العام الماضي.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد تبلغ 5 طن - ساعة بإجمالي 200 ألف طن «حوالي 4 ملايين قنطار» ما يعادل ضعف الطاقة الإنتاجية للمحالج القديمة، بالإضافة إلى إنتاج أقطان عالية الجودة والنظافة خالية تماما من الملوثات والشوائب حيث تعمل المحالج آليًا دون تدخل يدوي، وإمكانية تتبع الأقطان من خلال الباركود، لمواكبة متطلبات تحديث الصناعة العالمية، ويضم المحلج معمل متطور مزود بأحدث الأجهزة لقياس المواصفات الخاصة بالأقطان المحلوجة مع تدوين البيانات في ملصق إلكتروني يوضع على البالة.

كما تمت إضافة نشاط جديد وهو معصرة للبذور الناتجة من حليج الأقطان بغرض تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وإنتاج زيت بذرة القطن والعلف المخصص للماشية.