وزير قطاع الأعمال العام ينعى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات

تنعى وزارة قطاع الأعمال العام بجمهورية مصر العربية، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء.

وأعرب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن خالص التعازي وأصدق المواساة إلى دولة الإمارات قيادة وشعبا، في هذا المصاب الجلل، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، وأن يلهم أسرة آل نهيان وشعب الإمارات الشقيق الصبر والسلوان.

كما أعرب عن ثقته بأن تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، مسيرة الشيخ خليفة الحافلة بالعطاء والإنجازات وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء والاستقرار.