انطلاق موسم جني القطن بمحافظة الشرقية من كفر محمد حسين بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية وإستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.

زراعة القطن

ومن جانبه، أعلن المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، إنطلاق موسم جني محصول القطن صنف جيزة 94 بمحافظة الشرقية، من كفر محمد حسين بالزقازيق وقرية منية سلمنت ببلبيس في حضور المهندس سمير راشد مدير إدارة المتابعة بالمديرية والمهندس السيد الحناوي مدير الإدارة العامة للمكافحة بالمكافحة ومهندسو المكافحة بالمديرية والإدارتين الزراعيتين بالزقازيق وبلبيس .

ندوات إرشادية حقلية للمرشدين الزراعيين

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تزامناً مع بدء موسم زراعة محصول القطن، نفذت المديرية ندوات إرشادية حقلية للمرشدين الزراعيين والمزارعين، لإستعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية وكذلك تعريفهم بأصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وموفرة للمياه والطرق الحديثة في جني المحاصيل وذلك بهدف النهوض بالمحصول وزيادة إنتاجيته.

وفي وقت سابق أعلنت مديرية الزراعة بالشرقية إن المديرية تنفذ دورات مكثفة بمختلف القرى في مراكز المحافظة لتوعية المزارعين بأهمية ترشيد استخدام المياة أثناء الزراعة وعدم هدرها أثناء عمليات الري، واستخدام الأساليب العلمية في الزراعة . ومؤخراً عقد ندوة توعوية عن ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية للمحاصيل المختلفة «محصول الذرة»، بناحية قرية «كوم الأشراف»،