مطورون عقاريون: القطاع نجح في تجاوز أزمة كورونا.. وسيقود الاقتصاد بعد الحرب الروسية

شهد سوق العقارات تذبذبا فى الاسعار تأثرا بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وعدم استقرار أسعار العقارات، وأكد مطورون عقاريون ان السوق العقاري المصري هو الأهم فى مواجهة الازمات، تحت إشراف الدولة بالاشتراك مع القطاع الخاص، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة نسبة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتسهيل إجراءات التراخيص والموافقات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال المنصة الالكترونية التى توفرها الدولة.

الحرب الروسية أثرت على السوق العقاري

وقال عبدالله أنور مطور عقاري فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت سلبا على القطاع العقاري، ويجب على التعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية لمواجهتها.

وأوضح «أنور» أن السوق العقاري في مصر استعاد عافيته في الفترة الماضية، ونجح في تخطي أزمة كورونا، ويجب أن يواجه أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأشار أنّ مصر أصبحت في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار، نظرا للمشروعات الكبري التي تنفذها الدولة خلال الـ 6 سنوات الماضية.

خطة الدولة لمواجهة الحرب الروسية الاوكرانية

وصرح الدكتور إبراهيم عبدالدايم مطور عقاري لـ«الوطن» أن الدولة نجحت من خلال جهاز العاصمة الإدارية في وضع خطة مع شركاء النجاح من مطورين عقاريين، للتكاتف من أجل بناء مدن الجيل الرابع.

وأكد أنّ القطاع العقاري يقود الاقتصاد المصري للتنمية والتطوير من خلال زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإنفاق على المشروعات، مشيرا إلى أنّ التوسع العمراني الذي يحدث في مصر يتم ضمن خطة ورؤية محددة وهناك بالفعل نتائج ملموسة.

الاقتصاد العقاري المصري

وأضاف «عبد الدايم» أن الدولة والمطورين نجحوا فى توفيق الاسعار وتقديم حلول لمواجهة التضخم فى الاسعار ونناشد الدولة أن تنظر إلى أسعار الحديد مرة أخرى، وذلك من خلال مناشدة المنتجين وتقديم حلول وكذلك بالنسبة للاسمنت.