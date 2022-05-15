مدبولي يكشف تأثير حرب روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد المصري

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأثير حرب روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تأثيرها على مصر واسع، ومتوقع استمرار خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة للحرب هي 465 مليار جنيه.

تأثير حرب روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد المصري

وعن تأثير حرب روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد المصري، قال «مدبولي»، إن مصر لديها حالة خاصة فيما يتعلق بتأثير الحرب عليها، نظرا للصلات التجارية والسياحية القوية بدول الأزمة وأوروبا؛ إذ أن 42% من إجمالي واردات مصر من الحبوب عام 2021 كانت من روسيا وأوكرانيا على سبيل المثال.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن 31% من السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يناير 2022، موضحا أن هناك تأثير كبير محتمل على إيرادات النقد الأجنبي من السياحة جراء تلك الحرب.

وأشار «مدبولي»، إلى أن أثر الأزمة «الروسية – الأوكرانية» على الموازنة العامة للدولة، هو 130 مليار جنيه كتأثير مباشر، مرتبط بأسعار السلع الاستراتيجية، والبترول، وأسعار الفائدة، والسياحة.

335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى وجود تأثيرات غير مباشرة للأزمة بتكلفة 335 مليار جنيه، وهي الأمور المرتبطة بالأجور والمعاشات، والحماية الاجتماعية، والإعفاءات الضريبية.

وتطرق إلى التحديات المتلاحقة التي قد تواجه الدولة كـ تأثير حرب روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد المصري، مثل ضعف السيولة الأجنبية نتيجة خروج رؤوس الأموال الساخنة، وتباطؤ معدلات استثمارات القطاع الخاص المصري، وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي، ومؤشرات الدين الخارجي، وتراجع معدلات جذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر.

وأوضح أن إجراءات التعامل مع الأزمة تشمل تعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعات، والإعلان عن مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وخفض الدين العام، وطرح رؤية للنهوض بالبورصة، وتوفير السلع بأسعار مدعمة.