مدبولي يكلف بسرعة الانتهاء من الطريق الساحلي وتوصيل المرافق للقرى السياحية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف مشروعات الطرق الجاري تنفيذها، والتنسيقات التي تتمّ بين الوزارات والجهات المعنية التي تتولى التنفيذ، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، ومسؤولي عدد من الوزارات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أنَّه سيتمّ العمل على عقد هذا اللقاء بصفة دورية، بهدف استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بتخطيط وتنفيذ الطرق والمحاور والمسارات المختلفة على مستوى الجمهورية، ضماناً لتوافقها مع المخططات التنموية للدولة، وتعظيماً لدورها فى خلق شرايين للحركة جديدة تسهم فى تحقيق تلك المخططات التنموية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية بإنشاء وتطوير الطرق المختلفة، مُكلفاً بسرعة الانتهاء من الأعمال على الطريق الساحلي، والتنسيق بشأن توصيل المرافق المختلفة للقرى السياحية، وكذا أعمال تنسيق الموقع والزراعات بالطرق التي يتمّ الانتهاء من تطويرها حتى تظهر بالصورة المطلوبة.

موقف مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي

وأوضح وزير النقل أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعظيم الجهود المبذولة لإقامة المزيد من الطرق والمحاور، وربطها بخطط الدولة التنموية فى مختلف القطاعات، مشيراً إلى أننا نستعرض اليوم موقف مشروعات الطرق الجاري تنفيذها فى نطاق الساحل الشمالي.

وأشار وزير النقل، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لـ مشروعات الطرق الجاري إقامتها وتطويرها ورفع كفاءتها فى نطاق الساحل الشمالي، موضحاً أنَّه تم تقسيم تلك المشروعات إلى 5 قطاعات، تتضمن المسافة من بورسعيد وصولاً إلى السلوم، على طول الساحل، إذ يشارك في تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة كل من وزارتي النقل والإسكان بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

موقف ونسب تنفيذ الطريق البديل للطريق الساحلي

وتطرق وزير النقل إلى موقف ونسب تنفيذ الطريق البديل للطريق الساحلي من دائري العلمين حتى جنوب الضبعة بطول 42 كم، والمقسم إلى قطاعين بطول 21 كم لكل قطاع، وبعدد 5 حارات مرورية لكل اتجاه.

من جهته، استعرض اللواء إيهاب الفار، خلال الاجتماع، موقف مشروعات شبكات الطرق والمحاور التي تقوم الهيئة الهندسية بتنفيذها، إذ أشار إلى موقف تطوير شبكات الطرق على الاتجاه الشمالي الغربي، وما تتضمنه من أعمال تتعلق بتطوير طريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوي، وطريق رأس الحكمة، وتطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 55 كم، وكذا تطوير وتوسعة محور الضبعة، و«محور الضبعة- السلوم».