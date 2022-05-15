رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة لتنفيذ محطة معالجة وتدوير المخلفات بالفيوم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، وشركة إنرجي 3 الدولية؛ لتنفيذ محطة مُعالجة وتدوير المُخلفات وتحويلها إلى ديزل حيوي وجرافين بمنطقة كوم أوشيم في محافظة الفيوم، وذلك بحضور نيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من: الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وجون بونشوك، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة إنرجي 3 الدولية.

تحويل المخلفات إلى ديزل حيوي

ويستهدف الاتفاق صياغة إطار عمل استرشادي بين الأطراف الثلاثة للتعاون المستقبلي فيما يتعلق بمشروع تحويل المخلفات إلى ديزل حيوي وجرافين في كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وذلك إيمانا بأن المشروع في مصر يمثل فرصة للبلاد لقيادة الطريق نحو تبني حلول مستدامة حقيقية لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية.

وقالت وزيرة البيئة، إن مذكرة التفاهم تتيح فرصة لمصر لتبني حلول مستدامة حقيقية لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية مع التأكيد على الأهمية الاقتصادية للعمل بالقطاع البيئي، وأن البيئة والاستثمار وجهان لعملة واحدة لتمهيد الطريق للاستثمارات المستدامة للتصدي لآثار التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد بالجمهورية الجديدة التي أصبح دعم القطاع البيئي أحد أهم محاورها وعماد كافة مشروعاتها.

وأضافت أن مذكرة التفاهم توفر إطارا للتعاون الاسترشادي بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم وشركة إنيرجى 3 الدولية للتعاون المستقبلي لإنشاء مشروع لتحويل المخلفات إلى ديزل حيوي وجرافين بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، ما يتيح التخلص الآمن من المخلفات مع تحقيق ميزة اقتصادية بخبرة عالمية تحت إشراف وزارة البيئة لضمان توافر كافة التكنولوجيات والأبعاد البيئية.

واستعرضت وزيرة البيئة الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لها للأطراف بموجب قانون 202 لسنة 2022، ومن أهمها متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الأطراف، وكذلك تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى التأكد من توافر الموارد المالية لدى الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه المحافظة من خدمات قبل إتمام التعاقد والمساعدة على تطبيق الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار على المشروع علاوة على إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد مع إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للمحافظة مع اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات وإبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات.

تشجيع فرص الاستثمار الرائدة بالفيوم

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تشجيع فرص الاستثمار الرائدة على أرضها، وتوفير سبل الدعم اللازم لجميع المشروعات والأفكار البناءة، التي تسهم في الارتقاء بالمحافظة بيئياً واقتصادياً، واتخاذ الآليات اللازمة لضمان وصول هذه الأفكار إلى حيز التنفيذ.

وأضاف أن مشروع تحويل المخلفات إلى ديزل حيوي وجرافين، المزمع تنفيذه بمنطقة كوم أوشيم، يمثل أحد الحلول المستدامة لمشكلة المخلفات البلدية الصلبة، والحصول على طاقة نظيفة باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة تضمن التخلص من المخلفات بشكل امن، وتوفر عائدا اقتصاديا يضمن استدامة المشروع، إضافة إلى أهميته الكبيرة في الحد من انتشار الأمراض المعدية الناتجة عن تراكم المخلفات والبعوض، ويمنع كذلك الحرق العشوائي للمخلفات وما ينتج عنه من تلوث للهواء وانتشار الغازات الملوثة، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وصرح جون بونشوك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة انرجي 3 الدولية، بأن مصفاة BioRefinery E3i تنتج الديزل رقم 2 والفحم الحيوي الزراعي والأسمدة العضوية ضمن نظام حلقة مغلقة «صفر انبعاثات»، من النفايات الصلبة البلدية والنفايات الزراعية التي تم جمعها في الفيوم، ما يقضي على انبعاثات الكربون الناتجة عن دفن النفايات الصلبة بمقدار 500000 طن سنويًا.

وأضاف بونشوك، أنه تم تمويل مشروع E3i من خلال شركاء تمويل E3i، ومن المتوقع أن يوفر 275 وظيفة بأجور جيدة للطاقة الخضراء لعمليات المرافق، و400 وظيفة بناء ومقاولات إضافية.