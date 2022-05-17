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معلومات الوزراء: زيادة إشغالات فنادق القاهرة 106% في الربع الأول من 2022

كتب:

محمد مجدي
10:37 ص | الثلاثاء 17 مايو 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن قفزة ملحوظة حققتها فنادق القاهرة في الربع الأول من العام الحالي 2022، بحسب ما أبرزته مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال» العالمية.

توقعات إشغالات الفنادق المصرية 

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إنفوجرافيك، توقعات المؤسسة العالمية لإشغالات الفنادق المصرية، موضحا أنّ فنادق القاهرة شهدت زيادة في معدلات إشغالاتها بنسبة 106% خلال الربع الأول من 2022، و46% لفنادق شرم الشيخ، و84% لفنادق الغردقة، فضلا عن توقعات بإضافة 4200 غرفة فندقية جديدة لسوق الفنادق المصرية، لتشهد الغردقة وحدها إضافة أكثر من 2000 غرفة بحلول 2024.

عوامل تعافي معدلات إشغالات الفنادق المصرية

وعدّد الإنفوجرافيك، أبرز عوامل تعافي معدلات إشغالات الفنادق المصرية، ومنها: تخفيف قيود السفر، وعودة سياحة الأعمال والترفيه، إلى جانب العلاقات السياسية القوية بين مصر وبعض الأسواق السياحية الرئيسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.