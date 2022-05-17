بدور القاسمي: موزعو الكتب يواجهون تحديات جديدة.. «لستم وحدكم»

وجهت الشيخة بدور القاسمي، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، رسالةً إلى موزعي الكتب وأصحاب المكتبات في العالم أجمع، قالت فيها: «أنتم لستم لوحدكم فيما تقدمونه من جهود كبيرة لتعزيز ثقافة القراءة، وبناء وعي المجتمعات والأفراد تجاه أهمية القراءة، فالناشرون يقفون إلى جانبكم، ويقدمون لكم كامل الدعم لاستكمال مسيرتكم للوصول إلى نتائج أكبر، مستشهدةً بالمثل الإفريقي: لوحدنا نمضي أسرع، لكننا معاً نمضي أبعد».

تعزيز الجهود الرامية لتطوير منظومة النشر

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح «مؤتمر الموزعين الدولي»، المؤتمر الأول من نوعه في العالم، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب على مدار يومين في مقرها بالشارقة، على هامش فعاليات الدورة الـ 13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، بحضور أكثر من 385 موزع وناشر وبائع كتب من 56 دولة، لمناقشة التوجهات القائمة والمستقبلية في مجال توزيع الكتب، وبحث سبل تعزيز الجهود الرامية لتطوير منظومة النشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «أعلم أن موزعي الكتب لا يدخرون جهداً في سعيهم لإيجاد طرق إبداعية لتعزيز تفاعل القراء وإيصال الكتاب إلى متناول أيديهم، وتضاعفت تلك الجهود في ظل تحديات مواكبة احتياجات القراء وسلوكياتهم المتغيرة، بالإضافة إلى نمو استخدام الوسائل الرقمية في الحياة اليومية، فمنذ بداية الجائحة، برز دور التعاون في ضمان مرونتنا لمواجهة هذه التحديات»، مشيرةً إلى أنها ومن خلال تفاعلها مع العاملين في صناعة النشر حول العالم، لمست رغبتهم في التعاون والتضامن مع نظرائهم.

وأكدت «الشيخة بدور»، أن استضافة الشارقة لمؤتمر الموزعين الدولي، تزامنا مع مهرجان الشارقة القرائي للطفل، يؤكد أن جهود الإمارة لغرس ثقافة القراءة لدى الأطفال هي جزء لا يتجزأ من استراتيجيتها الشاملة لدعم وتعزيز كافة الحلقات التي تربط سلسلة صناعة الكتاب على مستوى العالم.

أحمد العامري: منصة لعرض التجارب والحوار بين رواد توزيع الكتب

من جانبه، رحب أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، بالمشاركين في المؤتمر، وقال: «من خلال تنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه على مستوى العالم، نتطلع إلى فتح منصة لعرض التجارب والحوار بين رواد توزيع الكتب، وذلك تجسيداً لرؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته لتعزيز حجم مساهمة الكتاب في صناعة مستقبلنا».

وأضاف: «هيئة الشارقة للكتاب تنطلق في مختلف برامجها من أرضية ثقافية راسخة ذات حضور وأثر دولي نؤمن فيه أن النهوض بالحراك الثقافي من خلال دعم الترجمة وتكريم المبدعين والاستثمار في البنيّة التحتية لصناعة النشر هي عملية متكاملة، تبدأ من الشارقة وأثرها يمتد إلى مختلف بلدان العالم».