البيئة: دراسة المخلفات وخصائصها ونوع التكنولوجيا المطلوبة لتدويرها

قال الدكتور ياسر محجوب مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، إن السنوات الماضية شهدت عدم الاهتمام بمنظومة إعادة تدوير المخلفات على المستوى القومي، ما كان له انعكاسا على الصحة العامة والبيئة، فضلا عن عدم الاستفادة من المخلفات، الأمر الذي دفع الدولة إلى دراسة الوضع الراهن ومنظومة المخلفات وخصائصها من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية والجهات الإدارية المختصة، حيث يتم دراسة كمية المخلفات الناتجة عن كل محافظة وخصائص المخلفات ونوع التكنولوجيات المطلوبة لعملية تدوير ومعالجة المخلفات على مستوى كل محافظة.

وأضاف مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين وأسماء يوسف، على شاشة «dmc»، أن الدولة أنشأت بنية تحتية خاصة بإدارة المخلفات، وعلى مدار السنوات السابقة لم يكن لدينا بنية تحتية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، ما كان له تأثيرا على الصعيد الاقتصادي بعد ضياع مليارات الجنيهات على الصحة العامة والبيئة.

وتابع مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة أن مصانع التدوير تقوم على تكنولوجيات متنوعة، فالتكنولوجيا الأولى هي إنتاج سماد عضوي للأراضي ووقود بديل لمصانع الأسمنت أو تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، وهناك تكنولوجيا أخرى سيتم إدخالها بمصر وهي تحويل المخلفات إلى وقود، فهناك أكثر من تكنولوجيا اهتمت بها مصر وبدأت بالبنية التحتية الخاصة بها حيث يتم تأهيل شركات للمنظومة حسب نوع التكنولوجيا المطلوبة.