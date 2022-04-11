الفريق التراس: القيادة السياسية مهتمة بملف تدوير المخلفات الصلبة

كشف الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اهتمام القيادة السياسية بملف المخلفات الصلبة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يهتم بهذا الملف وعلى المواطن ان يطمئن أنه في يد أمينة، والرئيس السيسي هو أمين على البلد.

تطوير المخلفات الصلبة

وأشار اللواء عبد المنعم التراس، إلى وجود تكامل وتعاون منظم بين الجهات المعنية والوزارات في مجال منظومة التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة، لافتا إلى أن المنظومة تعمل تحت إشراف الرئيس السيسي وعقدنا أكثر من اجتماع في الاتحادية والرئيس يهتم أيضا بملف الحفاظ على البيئة و المناخ.

وأضاف الفريق التراس: «المجموعة الوزارية المعنية بمتابعة هذا الملف، سافرت ألمانيا مرتين كإحدى الدول المتميزة في هذا المجال وحرصت على السفر معهم وشاهدنا كيف تدار المنظومة وعقدنا مع المختصين في ألمانيا اجتماعات لدراسة الأمر».

تدوير المخلفات

وتابع: «لم يكن الأمر تخطيط عشوائي ولكن منظومة تتم بشكل متكامل جدا ومنظومة كبيرة وتحتاج وعي والاستفادة من هذه المشروعات فرصة للشباب حيث تتم إعادة تدوير المخلفات وفرز البلاستيك والمعادن».

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وأشار إلى عقد اجتماعات فنية بخصوص المشروع و نجري اتصالات مع الوزراء يوميا واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لحل المشكلات والتحديات التي تواجهنا والمعوقات التي قد تواجه هذا القطاع بسبب التداخلات بين الجهات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمخصصة لمناقشة ملف تدوير المخلفات