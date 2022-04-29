العربي: تلقينا عروضا لشراء تطبيق إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية

قال الدكتور طارق العربي، رئيس إدارة تدوير المخلفات بوزارة البيئة، إن منظومة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية e tadweer، حققت منذ انطلاقها نجاحا كبيرا تمثل في إعادة تدوير 21 طن مخلفات إلكترونية ما بين أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وشواحن، كما حققنا عددا من الشراكات الاستراتيجية الهامة، ووصل الأمر لتلقينا عددا من الطلبات من شركات لشراء التطبيق الإلكتروني لإعادة التدوير، وهو ما يبرهن على نجاح التجربة في انطلاقتها الأولى.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن» أن من ضمن أهم الشراكات توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الكساء المصري الذي تبرع بمخلفاته الإلكترونية لدعم البيئة المصرية وإعادة تدويرها بشكل آمن، مواصلا: «كما تلقينا تبرعا من Aibank بنك الاستثمار العربي بأ15 طن من المخلفات ليتم إعادة تدويرهم بشكل آمن على البيئة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تخطاه لتخصيص العائد منها لتشجير صعيد مصر ودعم قرى المبادرة الرئاسية لقرى حياة كريمة».

مشروع تخرج صديق للبيئة

وأضاف رئيس البرنامج الوطني للمخلفات: «من أكثر ما أسعدني بشكل شخصي مشاركتنا كراعٍ شرفي لمشروع تخرج بكلية الإعلام جامعة القاهرة حمل اسم (تكنو-تدوير)، وهو مشروع شبابي طموح لتعريف الأجيال القادمة بأهمية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وطرق تحقيق ذلك والخطورة التي تمثلها على البيئة».

وأشار إلى المشاركة في ندوة توعوية بجامعة القاهرة ضمن المشروع لشرح معنى الاستدامة لتوعية الطلاب عن مخاطر المخلفات الإلكترونية على البيئة و طرق إعادة التدوير.

منح المشاركين في التطبيق نقاط يمكن استخدامها لشراء منتجات جديدة

وقال العربي: «نتواجد بشكل دائم في الفعاليات وورش العمل البيئية ومهرجانات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية للتعريف بالتطبيق وكيفية استخدامه، كما نخصص موقعا خاصا في تلك الفعاليات لاستلام المخلفات من الراغبين في إعادة تدويرها، حيث يتم منح المشاركين في التطبيق نقاط من شركائنا يمكن استخدامها لشراء منتجات جديدة».