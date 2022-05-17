جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عبوات أدوية بشرية بحوزة راكبة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية أن رجال الجمارك بالإدارة الأولى ببمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الجمرك تمكنوا من ضبط محاولة تهريب لعدد من عبوات الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تفاصيل تفتيش راكبة مصرية من أصل سوري

وأكدت مصلحة الجمارك في بيان صحفي أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من واشنطن علي رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 982 اشتبه أمير محمود مأمور اللجنة الجمركية المعين علي الخط الأخضر فى راكبة مصرية من أصل سورى لكثرة التردد والسفر .

وأشارت الجمارك إلى أنه بسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أشياء ممنوعة أو ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفي.

وتابعت مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية أنه بالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف أمانى مأمور الجمرك وسامح زاهر رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكبة فلم يتبين وجود شيئ ، فتم تكليف أمانى عبدالله مأمور الجمرك بتفتيشها ذاتيا وتبين وجود 60 شريط وكيس وزجاجة أدوية بشرية خاصة بعلاج الأورام مخبأة على جسدها.

إجراءات قانونية ضد الراكبة

ولفتت الجمارك إلى أن أحمد على مدير الجمرك قرر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 111 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وقام بالعد والتحريز لجنة من مصطفي فاضل ومحمود عبد المولي تحت إشراف أحمد الدلهماوي رئيس القسم.

وأشارت الجمارك إلى أن هذه التعليمات تأتي تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.