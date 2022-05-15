إحباط تهريب سبائك ذهبية من مطار القاهرة.. كان بحوزة راكبين سودانيين

أحبط رجال الجمارك بالاداره الثانية بمبنى الجمارك رقم 3 بمطار القاهره الدولى برئاسة أحمد على مدير ادارة الجمرك، محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب سبائك ذهبية

وفى أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى علي رحلة خطوط شركة مصر للطيران رقم 902 اشتبه أحمد عجمى مأمور المعين على اللجنة الجمركية فى الراكبين السودانيين الأول ا . م . ع والثانى أ. ع . م ، وذلك نظرا لقصر مدة السفر ، حيث يحمل كل منهما حقيبه واحده .

وتم سؤالهما عما إذا كان بحوزتهما ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق عنه سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجابا بالنفى .

ضبط 4 سبائك ذهبية بوزن 4 كيلو جرام مخبأة أسفل الملابس الشخصية على جسم الراكب الأول و5 سبائك ذهبية بوزن 5 كيلوجرام مخبأة أسفل الملابس الشخصية على جسم الراكب الثانى

وقام الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك بالإنابة بتكليف أحمد عجمي وعبدالله حمدى مأمورى الجمرك تحت إشراف هانى أبوطالب مدير الحركة والمشرف على صالة الوصول بتفتيش الأمتعة الخاصة بهما وتفتيشهما ذاتيا فتبين وجود 4 سبائك ذهبية بوزن 4 كيلو جرام مخبأة أسفل الملابس الشخصية على جسم الراكب الأول و5 سبائك ذهبية بوزن 5 كيلوجرام مخبأة أسفل الملابس الشخصية على جسم الراكب الثانى بإجمالي وزن 9 كيلوجرام .

قرر أحمد على مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقمى 108 و109 لسنة2022 بالواقعة بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .