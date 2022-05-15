ضبط 3 سيارات أثناء محاولة تهريب كميات من القمح خارج دمياط

تمكن رجال الرقابة التموينية بدمياط من ضبط 3 سيارات تحمل أقماحا تمهيدا لنقلها بدون تصريح إلى خارج المحافظة، وبيعها في السوق السوداء، وبعرض المحاضر الخاصة على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، ومصادرة المضبوطات، إذا لم يثبت نقلها لجهات حكومية مصرح بها.

جاءت تلك الحملة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والرقابة على توريد القمح للشون والهناجر المعتمدة ومنع تهريبها للسوق السوداء.

ضبط محطة وقود بدون ترخيص

وفي سياق متصل، تمكن رجال الرقابة التموينية بدمياط من ضبط محطة غير مرخصة لبيع المواد البترولية بتفتيش السرو، وتوجد المحطة أسفل أحد المنازل وتمثل خطورة داهمة، وتفتقد لشروط الأمن والسلامة، وتم إغلاقها والتحفظ على ما يقرب من 2000 لتر سولار، إضافة إلى 1000 لتر بنزين 80، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف بهذا الشأن.

تحرير 48 محضرا تموينيا

كما نجح رجال الرقابة التموينية بدمياط في تحرير 48 محضرا تموينيا بالأسواق والمحلات، حيث تم تحرير محضرين بيع بأزيد عن السعر المقرر للأرز بمدينة فارسكور، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

كما تم تحرير محضر بيع بأزيد عن السعر الرسمي خبز سياحي بمخبز طباقى برأس البر، و6 محاضر عدم إعلان عن سعر استبدال أسطوانة الغاز (مناديب توزيع) بمدينتي فارسكور ورأس البر.

كما تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن يُستحق عنه فروق أسعار لهيئة السلع التموينية، و3 محاضر تعبئة مواد غذائية فى أكياس سوداء ومحضر عرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش و20 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور، و11 محضرا لعدم حمل شهادة صحية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية.