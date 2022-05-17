وزيرة التخطيط: انخفاض سنوي بنسبة 10% في عدد حوادث الطرق

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ خطة عام 22/2023 تستهدف الخطة انتهاء 243 مشروعًا بقطاع الإسكان، خاصة بتوفير مياه الشرب والصرف الصحي باعتمادات 2,28 مليار جنيه، إلى جانب إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي باعتمادات ملياري جنيه، فضلا عن تلبية الاحتياجات الملحة لمنظومة الصرف الصحي، إلى جانب مشروعات تطوير التجمعات الحضرية «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال مناقشة خطة 22/2023 اليوم أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، وحضور وكيلي اللجنة، الدكتور ياسر عمر، والنائب مصطفى سالم، وأمين سر اللجنة، النائب عبدالمنعم الإمام، ومن وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارة.

مبادرات قطاع النقل بخطة 2022/2023

وأوضحت هالة السعيد، مبادرات قطاع النقل بخطة 22/2023 والتي تتضمن 43 مشروعا خاصة بالطرق القومية والاستراتيجية باعتمادات 16,78 مليار جنيه، إلى جانب النهو من 12 كوبري علوي، واستكمال 5 كباري، كما تستهدف الخطة تنفيذ 10 محاور على النيل باعتمادات 3,44 مليار جنيه.

وعن مؤشرات قياس كفاءة الاستثمار العام في قطاع النقل، أشارت السعيد إلى زيادة أطوال شبكة الطرق الرئيسة بنسبة 112% بين عامي 2013 ـ 2020، إلى جانب تطور وضع عدد المركبات المرخص لكل كيلو متر، حيث تحسن بمعدل 27%، فضلا عن انخفاض سنوي بنسبة 10% في عدد حوادث الطرق.

مشروعات الهيئة القومية للأنفاق

وتناولت السعيد بالحديث أهم مبادرات ومشروعات الهيئات الاقتصادية بوزارة النقل منها مشروعات الهيئة القومية للأنفاق بتكلفة 176 مليار جنيه، ومشروعات تطوير السكك الحديدية بتكلفة 27 مليار جنيه، مشيرة إلى المستهدفات الكمية لمشروعات تطوير وكهربة إشارات السكك الحديدية والمتمثلة في الانتهاء من تنفيذ 996 كم من 21/2022 حتى 23/2024 بتكلفة كلية 34 مليار جنيه.

وسلطت السعيد الضوء على مشروعات التوسع في شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط على الطرق وتقليل الازدحام وتسهيل حركة المرور، موضحة أنّ المستهدفات الكمية تتمثل في الانتهاء من 15 محطة بأطوال 17,7كم، باعتمادات تبلغ 52,5 مليار جنيه، منها 11 مليار جنيه للخط الثالث للمترو، 24,2 مليار جنيه للخط الرابع، و17,3 مليار جنيه لخطوط مترو الأنفاق العاملة، مؤكدة أنّ مترو أنفاق القاهرة الكبرى يحتل المرتبة الـ35 عالميا ضمن أطول 114 مترو على مستوى العالم.

مشروعات القطار السريع والجر الكهربائي

وتناولت السعيد بالحديث مشروعات القطار السريع والجر الكهربائي، ومن المستهدف الانتهاء من 47 محطة بأطوال 168,1كم بتكلفة كلية 556 مليار جنيه، وتبلغ أطوال مشروعات القطار السريع والجر الكهربائي المستهدف نهوها خلال 22/2023، و69,5 القطار الكهربائي، 56,6 كم مونوريل العاصمة الإدارية، 42 كم لمونوريل 6 أكتوبر.

وفيما يتعلق بقطاع الري، أشارت السعيد إلى مشروع تأهيل وتبطين التره، حيث تتمثل المستهدفات الكلية للمشروع في تأهيل 20 ألف كم خلال الفترة من 20/2021 ـ 23/2024، وجرى الانتهاء من 4532 كم منها 1500 كم في مبادرة حياة كريمة، ومستهدف تأهيل 5759 كم بتكلفة 24 مليار جنيه خلال عام 22/2023، إلى جانب مشروع الاستفادة من مياه بحر البقر باعتمادات 5,7 مليار جنيه، استكمال مشروعات تنمية جنوب الوادي بتوشكى باعتمادات 4 مليار جنيه، علاوة على مشرو حماية وتطوير السواحل المصرية بطول 8 كم، إضافة إلى أعمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء باعتمادات 1,1 مليار جنيه.