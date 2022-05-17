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البرلمان الفنلندي يصوت بأغلبية ساحقة لصالح الانضمام إلى حلف الناتو

فنلندا والسويد يتقدمان بطلبا التحاق للانضمام لحلف الناتو

كتب:

إيمان رحيم
02:56 م | الثلاثاء 17 مايو 2022
الناتو

الناتو

صوّت البرلمان الفنلندي، بأغلبية ساحقة لصالح انضمام هلسنكي إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبـأ عاجل منذ قليل.

فنلندا والسويد يتقدمان بطلبا التحاق للانضمام لحلف الناتو

وكانت كل من السويد وفنلندا قد أعلنا في وقت سابق عن رغبتهما في الانضمام إلى حلف الناتو، فيما رحب الحلف إلى جانب الولايات المتحدة بالقرار، معتبرين إياه حق مشروع لكل دولة، وهو ما أزعج الجانب الروسي.

الخارجية الروسية تحذر الغرب من انضمام فنلندا للناتو

وبدورها، حذرت وزارة الخارجية الروسية، الغرب من اتخاذ تلك الخطوة التي اعتبرتها ستساهم في إطالة أمد الحرب.

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بقلم إيمان رحيم