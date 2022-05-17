الإعلام العالمي يسلط الضوء على مؤتمر رئيس الوزراء حول الأزمة العالمية

اهتمت وسائل الاعلام الدولية بالمؤتمر الصحفي العالمي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعرض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والذي عُقد في 15 مايو الجاري بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

وطبقاً لما رصده تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، فقد أبرز الاعلام الدولي نقلاً عن الدكتور مدبولي أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت دقيق للغاية، لتوضيح خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الكبيرة التي يواجهها العالم أجمع الآن، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في حفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، بعقد هذا المؤتمر من أجل إعلان خطة واضحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والإجراءات التي نتخذها حاليا، والخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال الفترة المقبلة، أخذا في الاعتبار المؤشرات الحالية، وكذلك ما ذهب إليه أحد السيناريوهات من أن الأزمة من الممكن أن يطول أمدها، بفترة أطول مما كان متوقعا.

رشوان: دعونا عددا كبيرا من مراسلي الاعلام الأجنبي

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأنه تنفيذا للتوجيات الرئاسية فقد قامت الهيئة بدعوة وترتيب حضور عدد كبير من مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية المعتمدين في مصر ومن بينهم مراسلي: وكالة الانباء الفرنسية، وكالة رويترز، وكالة بلومبرج ، وكالة اسوشيتدبرس الامريكية، وكالة نوفا الايطالية ، وكاله سبوتنك الروسية ، الوكالة الأوربية للتصوير، وكالة برنسالاتينا ، وكالة الأنباء المغربية، وكالة أنباء الحدث ، قناه الحرة الامريكية –بي بي سي هيئة الاذاعة البريطانية ، تليفزيون روسيا اليوم ، التلفزيون المركزى الصينى باللغة الإنجليزية ، تليفزيون أساهي الياباني ، تليفزيون فوينكس الصيني ، سكى نيوز عربية ، قناة العربية، قناة سي ان بي سى عربية ، قناة الغد الاخبارية، تليفزيون الكويت ، صحيفة البيان الإماراتية ، صحيفة أساهي اليابانية ، مركز الخدمات الاعلامية.

حضور كثيف في المؤتمر العالمي لرئيس الوزراء

وحضر المؤتمر العالمي إلى جانب رئيس مجلس الوزراء، كل من: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما حضره أيضا كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كما حضر المؤتمر الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، الذي شارك في تنظيم الحوار مع الصحفيين والإعلاميين المصريين ومراسلي وسائل الإعلام الاجنبية.