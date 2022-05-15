باحث اقتصادي: مؤتمر رئيس مجلس الوزراء كاشف وصريح

قال محمد شادي، الباحث الاقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المكاشفة والمصارحة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان يحتاج إليها المواطن بشكل كبير، لافتا إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي سيؤرخ له فيما قبله وبعده على المستوى السياسي والاقتصادي، كما وأن الحوار الوطني سيعيد صياغة السياسة المصرية.

شادي: الحكومة تحث المستثمرين للاستثمار في مصر

وأضاف «شادي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مؤتمر رئيس مجلس الوزراء حث الكثير من المستثمرين الأجانب إلى المجيء لمصر من أجل الاستثمار من خلال المستثمرين الأجانب المباشرين أو المستثمرين في أدوات الدين والمواطنين، «طمنهم وقالهم ما زال عندنا محور كامل للحماية الاجتماعية عندنا في خطتنا».

واستطرد: «التحدي الاقتصادي العالمي كبير، واقتصايات الدول الكبرى أصابها التضخم، حيث تواجه الولايات المتحدة الأمريكية حالة كبرى من التضخم لم تواجهها منذ 40 عام، ومتوقعين بعده حالة ركود جامدة جدا».

وأوضح أن الفترة ما بين التضخم الجارف وزيادة الأزمة الاقتصادية سيكون بينها فترة للركود التضخمي، وفيها ستزيد أسعار السلع بشكل كبير ولن يشتري أحد، ما سيؤدي إلى إفلاس عدد كبير من الشركات الكبرى، «مستقبلا هنشوف العالم بيفلس، والفكرة كلها أن خطاب رئيس مجلس الوزراء كان عايز يبين مدى قوة الأزمة».