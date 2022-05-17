31 مايو.. الحكم على المتهمين بسرقة مكتب بريد المرج

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، تأجيل محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سرقة مكتب بريد المرج»، لجلسة 31 مايو للحكم.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 484 لسنة 2021 جنايات المرج، قيام المتهمين «محمد. س، وشهرته الريس»، «عمرو. م»، «أشرف. ب»، «أحمد. س»، في غضون عام 2015 وحتى مايو 2016، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمال عدائية، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

الانضمام إلى جماعة إرهابية

كما انضم المتهمون من الثالث حتى المتهم الرابع، إلى جماعة إرهابية، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية، كما أمد المتهم الأول والثالث الجماعة بمعونات مادية، تمثلت تلك المعونات في أسلحة وأموال وذخائر ومهمات ومقرات مع علمهما بما تدعو إليه.

سرقة مكتب بريد المرج

نفذ المتهمون الأربعة، عملية سرقة المبالغ المالية المعهود بها إلى مكتب بريد المرج، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به، باستخدام أسلحة نارية للتهديد للتمكن من تنفيذ العملية.

ودلف المتهم الأول والثاني والثالث إلى المكتب، وبحوزة كل منهم سلاح ناري «بندقية آلية»، أشهروها في وجوه المجني عليهم، وأطلق الثالث عدة أعيرة نارية صوب الحاجز الخرساني للمكاتب الأمامية، وهو ما بث الرعب في نفوسهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من إتمام عملية السرقة.