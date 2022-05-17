استكمال محاكمة المتهمين بسرقة مكتب بريد المرج بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سرقة مكتب بريد المرج».

تولي قيادة جماعة إرهابية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 484 لسنة 2021 جنايات المرج، أنّ المتهمين «محمد. س، وشهرته الريس»، «عمرو. م»، «أشرف. ب»، «أحمد. س»، في غضون عام 2015 وحتى مايو 2016، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمال عدائية والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

الإمداد بأسلحة وأموال وذخائر

وتضمّنت قائمة الاتهامات، أنّ المتهمين من الثاني حتى الرابع، انضموا إلى جماعة إرهابية، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين وتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية، كما أمد المتهم الأول والثالث الجماعة بمعونات مادية، تمثلت تلك المعونات في أسلحة وأموال وذخائر ومهمات ومقرات مع علمهما بما تدعو إليه.

التمكن من سرقة مكتب البريد

ونفذ المتهمون الأربعة جميعا، عملية سرقة المبالغ المالية المعهود بها إلى مكتب بريد المرج عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به، باستخدام أسلحة نارية للتهديد للتمكن من تنفيذ العملية، حيث أشهر المتهمين الأول والثاني والثالث سلاحا «بندقية آلية» في وجوه المجني عليهم بمكتب البريد، وأطلق الثالث عدة أعيرة نارية صوب الحاجز الخرساني للمكاتب الأمامية، ما بثّ الرعب في نفوسهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من إتمام عملية السرقة.