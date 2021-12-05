بريد الوطن .. أنقِذنا من إشغالات منطقة المرج يا محافظ القاهرة

نشكو نحن سكان شارع المركز الاجتماعى بمنطقة المرج من سيطرة الباعة الجائلين المقيمين بالشارع، وكذلك تقسيم الشارع إلى وحدات تجارية، ووصل الأمر بهم إلى إغلاق الشارع، بما لا يسمح بالسير، وانتشار أعمال العنف والبلطجة وتجارة الممنوعات، مع وجود مدرسة خالد بن الوليد لرياض الأطفال، والتحرش بتلميذات مدرسة الثانوى الصناعى، والتعرض لكبار السن بالسرقة، لوجود مكتب بريد منطقة القبلى بالمرج الشرقية، وقد ناشدنا حى المرج مراراً وتكراراً إزالة تلك الإشغالات غير أن أحداً لم يستجب لنا، نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال توجيه السادة المسئولين بحى المرج بإزالة كل تلك الإشغالات وإنقاذ الأهالى من معاناتهم.

عن الأهالى: محمد أحمد عبدالسميع - المرج - القاهرة

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