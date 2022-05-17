معلومات عن هيثم رمضان المشارك بمؤتمر «مصر تستطيع 6».. مدير لمعهد فرنسي

تستعد وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال هذه الأيام،، لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوطين الصناعة.

مناقشة آليات توطين الصناعة في مصر

وتشهد هذه النسخة من مؤتمرات «مصر تستطيع»، مشاركة عدد كبير من الخبراء المصريين بالخارج والداخل، لمناقشة سبل وآليات توطين الصناعة في مصر، من خلال جلسات حوارية تهدف لتبادل الخبرات بين الخبراء بالخارج والداخل، وسيتم إطلاق جلسات النسخة السادسة نهاية مايو الجاري، بالقاهرة.

معلومات عن هيثم رمضان المشارك بمؤتمر «مصر تستطيع 6»

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن هيثم رمضان المشارك بمؤتمر «مصر تستطيع 6»، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

- مدير الاختبارات والشهادات، ومسؤول البحث والابتكار في «ISTHY, Institute of Hydrogen storage systems».

- حصل على درجة الدكتوراه في الطاقة والتحكم الآلي من المدرسة الوطنية العليا للكهرباء بجامعة جنوب باريس في مارس عام 2012.

- منذ أغسطس عام 2013 أجرى «رمضان» أبحاث ما بعد الدكتوراه في معمل الإشارات والنظم، وكذلك اتحاد معامل أبحاث خلايا الوقود، ومعمل فيمتو، وجامعة بلفور مونبيليار بفرنسا.

- مدير لأول معهد فرنسي لتخزين الهيدروجين.

- مسؤول البحث والابتكار بالمعهد، وله أكثر من 90 بحثا منشورا في مجلات ومؤتمرات رفيعة المستوى.

- منذ عام 2017، شغل منصب نائب رئيس المؤتمر الدولي السنوي لتوليد والتحكم في الطاقات الناشئة والمتجددة، وأيضا عضو لجنة البرامج الدولي.

- شارك كمدير تحرير مستضيف لمجلات مرموقة في مجالات تخصصه، وتشمل: (تكنولوجيا الهيدروجين، واقتصاد الهيدروجين، وخلايا الوقود والبطاريات، والتحكم في أنظمة الطاقة، والنمذجة الفيزيائية المتعددة لنظم الطاقة، والطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وأنظمة الطاقة الهجنية، وإدارة الطاقة، والمركبات الكهربائية والهجنية، والشبكات الذكية، وشبكات التيار المستمر لنقل الطاقة الكهربائية».