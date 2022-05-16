جامعة بني سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر بمشاركة وزيرة الهجرة

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية روح الولاء والانتماء لدى مختلف قطاعات الشعب المصري، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الندوة التثقيفية التاسعة عشر لطلبة جامعة بني سويف، بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للتوعية بتحديات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

وألقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، كلمة أعربت خلالها عن تقديرها البالغ لدور القوات المسلحة في حماية الوطن، وما تبذله من تضحيات من أجل رفعته.

من جانبه، قال الدكتور منصور حسن أحمد حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنّ الندوة تهدف لتشكيل الوعي الوطني، وتعزيز روح الانتماء لدى شبابنا من الطلبة.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، خلال الندوة، كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكدا أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات للحفاظ على روح الولاء والانتماء لدى الشباب.

وشهدت الندوة إلقاء محاضرات عن دور القوى الذكية في تحقيق الأمن القومي المصري، ومحاربة إرهاب الفكر والتطرف بواسطة نخبة من المحاضرين، إضافة إلى عرض مجموعة من الأعمال الفنية التي أبرزت مواهب عدة من طلبة جامعة بني سويف.

واختتمت الندوة بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم، وتبادل الدروع، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.