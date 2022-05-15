أحد خبراء «مصر تستطيع بالصناعة».. 10 معلومات عن أحمد سمير

تحرص سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إدماج الخبراء المصريين بالخارج، في عملية التنمية الوطنية.

اهتمام الدولة بتوطين الصناعة

وخلال هذه الأيام، تستعد وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لإطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوطين الصناعة.

وتشهد هذه النسخة من مؤتمرات «مصر تستطيع»، مشاركة عدد كبير من الخبراء المصريين بالخارج والداخل، وذلك لمناقشة سبل وآليات توطين الصناعة في مصر، من خلال جلسات حوارية، تهدف لتبادل الخبراء بين الخبراء بالخارج والداخل، حيث سيتم إطلاق جلسات النسخة السادسة «مصر تستطيع بالصناعة»، نهاية مايو الجاري، بالقاهرة، ويضم عددًا من المحاور، التي تدور جميعها حول توطين عدد من الصناعات، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون مع القارة الأفريقية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 10 معلومات عن أحمد سمير، أحد خبراء مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

10 معلومات عن أحمد سمير .. أحد خبراء «مصر تستطيع بالصناعة»

1- أبرز الخبراء المشاركين في النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع».

2- رئيس مجلس إدارة شركة EDFR Trade .

3- استشاري في مجال الصناعة الغذائية، منذ اكثر من 17 عامًا، للشركات المحلية والدولية في أفريقيا.

4- خبير صناعة الأغذية.

5- حاصل على بكالوريوس الزراعة، جامعة الإسكندرية.

6- حاصل على ماجيستير في تكنولوجيا الغذاء.

7- عضو الاتحاد الإفريقي للصناعات الغذائية.

8- مسؤول تكنولوجيا الألبان بشركة «جيه ايه كاهي» الألمانية.

9- تولى سابقا مهام المدير الفني لمجموعة «بروماسيدور» للصناعات الغذائية.

10- يمتلك خبرة كبيرة في مجال إدارة ومراقبة الجودة الإنتاجية، وخطط التصنيع، والأمن الصناعي، بجانب علم الأحياء الدقيقة لتجهيز الأغذية.