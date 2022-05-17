طارق شوقي يهنئ الحاصلين على جوائز في معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة

هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الفريق المصري المشارك في معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة، والذي أقيم بمدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد حصولهم على أربعة جوائز دولية.

الحاصلون على جوائز

وحصلت الطالبة هاجر عاطف، من مدرسة الأورمان الرسمية للغات بمحافظة الجيزة على جائزة خاصة عن بحثها في مجال Environmental Engineering، كما حصلت الطالبتان سما محمد نوح، وشهد محمد نوح من مدرسة STEM بمحافظة الشرقية على جائزة خاصة عن بحثهم في مجال Translational Medical.

وأوضحت الوزارة، أن الطالب عبدالرحمن دراز من مدرسة New Future - السادات بمحافظة الغربية حصل على المركز الثالث على مستوى العالم في مجال Robotics and Intelligent Machines، وحصل الطالبان آدم أحمد، وعبدالله العفيفي من مدرسة STEM محافظة الإسماعيلية على المركز الرابع على مستوى العالم في مجال Environmental Engineering.

أقوى المسابقات

وأكدت الدكتورة فتحية خيري، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المسابقة تعد من أقوى المسابقات الدولية في مجال العلوم والهندسة للباحثين لطلاب المرحلة الثانوية، حيث يشارك فيها طلاب أكثر من 89 دولة، مشيرة إلى أن هذه المسابقة تعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمي للوصول لمشروع جديد يسهم في حل مشكلة في إحدى المجالات العلمية من خلال اتباع منهجية البحث العلمي.