«البحث العلمي» تدعم 594 مشروع تخرج بـ26 مليون جنيه في 2021/22

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكايمية البحث العلمي والتكنولوجيا «برنامج مشروعي بدايتي»، للعام المالي 2021/2022.

وأوضح عبدالغفار، أنّ اللجان الفنية في الأكاديمية وافقت على دعم 594 مشروع تخرج لهذا العام من نحو 1300 مقترح مطابق للشروط، تقدمت للحصول على الدعم، إذ يبلغ إجمالي الدعم الذي ستوفره الأكاديمية للمشروعات المقبولة نحو 26 مليون جنيه.

46 جامعة وكلية حصلت على دعم في 2021/2022

وأضاف الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنّ عدد الجامعات والمعاهد التي ستحصل على الدعم هذا العام بلغ 46 جامعة وكلية من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية الحاصلة على الدعم لهذا العام 23 جامعة حكومية، إضافة إلى 23 جامعة خاصة ومعهدًا عاليًا، ويبلغ عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام 3000 طالب.

وأكد أنّ جامعة الأزهر احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المشروعات الفائزة، وعددها 34، يليها جامعة حلوان بإجمالي عدد مشروعات 34، وجامعة القاهرة بإجمالي عدد مشروعات 30، مشيرا إلى أنّه لتعظيم الاستفادة من مشروعات التخرج، قررت الأكاديمية التعاون مع شركاء محليين، لهم خبرات مسبقة ومثبتة فى التكنولوجيات الجديدة حيث تقوم كل جهة متخصصة بتولي تقديم الدعم الفني لعدد من المشروعات.

العمران الأخضر

وأشار إلى أنّ برنامج دعم مشروعات التخرج، يولي أهمية قصوى لمجالات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، ووسائل النقل غير المأهولة، وصون الطبيعة، والعمران الأخضر، ومن شركاء النجاح في البرنامج الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من خلال حاضنة الأعمال المتخصصة «اتصال» ونقابة المهندسين والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، إلى أنّ الأكاديمية وقعت بروتوكولات تعاون مشتركة مع بعض الشركاء المحليين المتخصصين فى هذه المجالات، وبلغ عدد المشروعات الموجهة لهذه المجالات 170 مشروعًا، بإجمالي تمويل نحو 5 ملايين جنيه؛ ليصل العدد الكلي لمشروعات التخرج الممولة من الأكاديمية هذا العام 594 مشروعًا بإجمالى تمويل 26 مليون جنيه.

وأضاف المهندس محمود طنطاوي، المدير التنفيذي لبرنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمي، أنّ الأكاديمية تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر، من منطلق إيمانها بدور الشباب، فإنّها تقدم الدعم لأفضل المشروعات في جميع التخصصات، وأنّ الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية في مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيًّا، وفي جميع التخصصات.

خدمة مشروعات التنمية

وتنوعت المشروعات المدعومة هذا العام في مجالات عدة، تخدم خطة التنمية التى تتبناها الدولة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، السيارات الكهربائية، المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الخضراء، الطاقة والمياه، تعلم الآلة، الأمن السيبراني، والتغيرات المناخية، والعلوم التطبيقية، إضافة إلى مجالات الثقافة والفنون والآداب، وجرى إعلان النتيجة اعتبارًا من اليوم علي الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg.