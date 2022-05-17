أميرة سليم تسحر حضور احتفالية 20 عاما على إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية

خلال خمس دقائق فقط، تمكنت السوبرانو العالمية أميرة سليم مساء اليوم، من أن تسلب العقول، بقوة أدائها لمقطوعة «ملكة الليل»، المقتطفة من أوبرا الناي السحري، التي تعد واحدة من أهم وأشهر أعمال المؤلف النمساوي موزارت، تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، وسط حضور ضخم من الشخصيات العامة.

محافظ الإسكندرية يحضر الحفل مع نخبة من المثقفين

حضر الحفل نخبة من الرموز، في مقدمتهم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، والفنان راجح داوود، احتفالًا بمناسبة مرور 20 عامًا على إعادة افتتاح مكتبة الإسكندرية، وشاركها في الاحتفالية عدد من الفنانين ذوى القيمة الفنية عالميا، مثل عازف البيانو العالمي رمزي يسي والموسيقار الكبير راجح داوود، عازفة الفيولينة الموهوبة مريم أبو زهرة، بالإضافة كورال مكتبة الإسكندرية وكورال أطفال مكتبة الاسكندرية، وأوركسترا مكتبة الاسكندرية، وأوركسترا شباب الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي.

أكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية في كلمته، أن هذا الصرح يدخل عامه العشرين، بعد انقطاع دام لأكثر من عشرين قرنًا، منذ أن بناها بطليموس الأول وبطليموس الثاني، وهاهي تستعيد شموخها العريق، وتحتل مكانتها البارزة بين المؤسسات الثقافية العالمية، تعبيرًا أصيلًا عن تراكم الحضارات فوق أرض مصر الطيبة، والتقاء الثقافات حول نيلها الخالد.

وأضاف أن الاحتفال بعيد إحياء المكتبة، يُعد تعبيرًا عن دورها الرائد في حفظ التراث، وتنمية الإبداع، وتجسير الفجوة بين الأمم والشعوب، فبينما هي تطل على ساحة المتوسط، تمضي الآن نحو العمق الأفريقي، والبعد العربي، والفضاء الدولي.

أميرة سليم: فخورة بالغناء فى مكتبة الإسكندرية

على الجانب الآخر، أكدت أميرة في بيان، فخرها بالمشاركة مع رمزي يسى في هذا الحدث الهام، لرمز تاريخي مهم في تاريخ مصر ونافذة للثقافة والعلم والمعرفة والفكر، لمكان يعد المنارة الثقافية الأبرز في مصر والعالم علي مر التاريخ، بعد إعادة احيائه وافتتاحه في 2002، فلم تكن مكتبة الإسكندرية القديمة هى المكتبة الوحيدة فى العالم القديم، لكنها كانت أكثرها شهرة على الرغم من وجود مكتبات أخرى سبقتها، وما زالت حتى الآن، فأهميتها تتمثل في كونها ميدانًا للبحث العلمي، ومركزاً حضاريًا قام بإثراء الحياة العلمية والثقافية والحضارية، لذا فهي تعد من أكبر وأعرق مكتبات العالم.

وشمل الاحتفال عرض فيلم تسجيلي قصير عن مكتبة الإسكندرية، ومداخلات يقدمها كل من الدكتورة مي مجيب، والدكتورة مروة الوكيل، والدكتور سامح فوزي، وقدمت الاحتفالية الدكتورة الشيماء الدمرداش العقالي.