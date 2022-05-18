حظك اليوم برج القوس الأربعاء 18-5-2022 عاطفيا ومهنيا

الكرم الزائد عن المعدلات الطبيعية، إحدى صفات مواليد برج القوس، إذ يصل أحيانا إلى حد الإسراف، فهو شخصية كريمة لا تتصف بالبخل، يصرف كثير من الأموال على نفسه، بهدف الاستمتاع والانبساط، وهو في الوقت ذاته، مضياف جدًا محب لفعل الخير، دون انتظار مقابل هذه التصرفات من الآخرين.

ويستعرض «الوطن» حظك اليوم، وتوقعات الأبراج لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، ضمن سلسلة الخدمات اليومية التي يقدمها لقرائه ومتابعيه.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تنصح عبير فؤاد مواليد برج القوس، أن يستفيدوا من الوضع الفلكي اليوم، وحيث يدفعهم بقوة للتقدم بجرأة اليوم، ويساعدهم على تحقيق الانجازات في الحياة المهنية والعملية، وعليهم أن يستغلوا هذا الأمر في إظهار القدرات والمواهب العملية أمام الآخرين وخاصة زملاء العمل.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

أوضحت خبيرة الأبراج أن القمر اليوم في برج مواليد القوس، ما يجلهم لهم تأثيرا كبيرا وساحرا على الآخرين، ويمدهم بالثقة الكبيرة وتجعلهم واثقين الخطي، ويبهرون الآخرين بأحاديثهم خاصة شركاء حياتهم.

بالرغم من أن مواليد هذا البرج يتمتعون بالعديد من الصفات الجيدة والحميدة إلا أن لديهم عدد من الصفات السلبية يتصفون بها، من أبرز هذه الصفات هي العند والتصميم الدائم على تنفيذ آرائهم، التي يعتبرونها واجبة التنفيذ وغير قابلة للنقاش، كما إنهم يقدسون وجهات نظهرهم وخبراتهم العملية والحياتية.