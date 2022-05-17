حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 17-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم على الجانبين العاطفي والمهني لمولود برج الدلو الذي يعرف عنه أنه يتحدث بعفويه قد لا يفقها الكثير ويراها غرور، وأنه بارع في كسر الروتين الذي يباغته من الوقت للآخر كونه يفضل ويحب الحرية والاستقلالية.

وبحسب علم الفلك والخبراء، فإن هذا المولود لا يفضل الزواج مبكرًا بل يترك الفكرة حتى وقت متأخر، كما يبحث هذا المولود عن السعادة الأبدية بشكل كبير، ودائما ما يتجنب الاصطدام بالأشخاص المقربين منه والمحيطين به، وهذا يضعه في اتهام ضعف الشخصية ولكنه ليس كذلك بل يفضل راحة باله على كل شيء.

ويضيف الفلك على صفات هذا البرج الهوائي أنه يحب التقدم في الحياة المهنية، ما يجعله يرغب دائما في الوصول إلى المناصب العليا، كما أنه لديه قدرة على العمل لفترات طويلة دون تعب أو الشعور بملل، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم الثلاثاء مهنيا ستجد الوضع الفلكي داعم.. أنت على الطريق السليم وجهودك تكتسب قيمة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

وتخبرك خبيرة الابراج عزيزي مولود برج الدلو أنه على الجانب العاطفي رغم الضغوط.. القمر بمنزل الأصدقاء يعدك بلقاء أو احتفال يجمعك بالأحباب والأصدقاء وتتمتع بحضور أخاذ.