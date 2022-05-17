حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 17-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الجدي، الذي يبرع كعادته في تقلد المناصب القيادية كونه قيادي بطبعه وعملي ويجيد الانضباط في مواعيده وتوفير جميع جهوده ووقته لإنجاز عمله، فضلا عن أن مسؤوليته تلك تجعل منه أبًا جيدًا وزوجًا يحرص على الالتزام بجميع مسؤولياته عن من حوله.

ووفقا للفلك، فإن مولود برج الجدي دقيق وصارم في مواعيده فدائما تجده في الميعاد المحدد، ورغم كون هذا المولود عملي ويحب مهنته إلا أنه رجل يعشق بيته ويحب قضاء وقته برفقة أسرته في المنزل، كما أنه يميل للانعزال عن الآخرين، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به.

ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

اجتماعيا ومهنيا اليوم الثلاثاء مولود برج الجدي ينصحك الفلك بعدم الإعلان عن أفكارك وخططك، وحافظ على السرية.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

أما على الجانب الصحي والعاطفي فالقمر اليوم الثلاثاء في منزلك الثاني عشر وقد يصيبك ذلك بالتوتر قليلا، ومن المهم أن تسترخي ولا تبالغ في انفعالاتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.