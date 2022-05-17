حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 17-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتمتع مولود برج القوس بالعديد من الصفات أهمها رفضه لتحكم أحد به فهو يحب الشعو بالاستقلالية والحرية التي لا يقبل لأحد أن يمسها في حياته الشخصية والعملية أيضا، وهو يمكن له العيش بمفرده رغم امتلاكه للعديد من الأصدقاء وأنه شخص اجتماعي كثيرا.

صفات مواليد برج القوس

مولود برج القوس يعرف عنه الشخصية القوية كما يعرف عنهم حبهم للسفر وخوض الكثير من المغامرات المختلفة، ويحب الإبداع والابتكار وتجربة أشياء جديدة مختلفة تجعله مميزا عمن حوله ويلقى السعادة بها، كما أن مولود هذا البرج لا يخشى المستقبل لأنه قادر بشجاعته مواجهة الصعاب، ويعرف عنه أنه عفوي، كما يتسرع في اتخاذ بعض القرارات مما يتسبب في وقوعه بالكثير من المشاكل، ويتصف بالحنان والعطف مع الأخرين، وهو شخصية صادقة، يكره الكذب والنفاق، ودائما ما يحظى بالثقة ويكتسب احترام وحب من حوله نظرا لصدقه وإخلاصه وعفويته وخفة ظله أيضا.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يخبرك حظك اليوم على الصعيد المهني، بيوم مميز حيث يمنحك القمر وتواجده في برجك أفكار ذهبية، عليك أن تستفيد منها وتحولها إلى أرض الواقع، وعليك الانتباه لحقوقك جيدا.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة للوطن، إن مولود برج القوس ينجح اليوم في فرض السيطرة حيث يبدو جذابا وساحرا في تعاملاته التي تمتلئ بالذكاء واللباقة.