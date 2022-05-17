عاجل.. «التعليم» تعلن المساواة بين المعلمين المعينين بالحصة والمتعاقدين

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المعلمين، قرارًا بشأن تطبيق مبدأ المساواة بين المعلمين المعينين الذين يدرسون الحصة الإضافية، والمعلمين المتعاقدين بالحصة.

20 جنيها للحصة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها، أن القرار جاء بعد ورود موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ويتضمن تقييم الحصة بـ(20 جنيها) بدلاً من (3.80 جنيه)، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المعلمين المعينين، والمتعاقد معهم لسد العجز.