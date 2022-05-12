نقيب المعلمين يطالب بتضمين المناهج الدراسية مادة للتربية المناخية

أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن التعليم أحد العوامل الحاسمة في معالجة قضية تغير المناخ، إذ يمكن أن يشجع المواطنين على تغيير مواقفهم وسلوكياتهم، كما أنه يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة.

التغيرات المناخية قضية عالمية

وأوضح «الزناتي»، خلال منتدى الخبراء الأول لمواجهة آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، والذي نظمته نقابة الزراعيين بمقر مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، أن التغيرات المناخية قضية عالمية، وتعتبر مصر واحدة من أكثر الدول تأثراً بالآثار السلبية لها، خاصة من ناحية القطاع الزراعي والنظام البيئي والفقر المائي، وأيضا الأمن الغذائي.

وانطلق المنتدى صباح اليوم فى مكتبة الإسكندرية بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة بسيناء ، ويأتى المنتدى ضمن فتح المناقشات والحوارات التى تسهم فى إثراء تحضيرات استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP 27 نهاية العام الحالى 2022 .

وأضاف نقيب المعلمين، أن التحدي الأكبر الذي يواجه المنطقة العربية هو شُح الموارد المائية المتجددة في ظل الزيادة المستمرة لعدد السكان وضرورة الوفاء بمتطلبات التنمية في القطاعات المختلفة وتوفير الأمن الغذائي.

مادة للتربية المناخية

وشدد «الزناتي»، على ضرورة تضمين المناهج الدراسية مادة للتربية المناخية في برامج التعليم في مصر، بهدف ترسيخ ثقافة التربية البيئية للتلميذ منذ الطفولة، وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

ومن جانبه، أكد الدكتور سيد خليفة نقيب عام الزراعيين والأمين العام لاتحاد الزراعيين الأفارقة، أن الهدف من انعقاد هذا المنتدى هو الخروج بمجموعة توصيات تقدم وجهة نظر نقابة الزراعيين في التغيرات المناخية التي تؤثر على الأراضي الزراعية وإنتاجها.

آليات التكيف مع التغيرات المناخية

وأوضح الدكتور صبحي سلام، نقيب الزراعيين بالإسكندرية، أن هذا المنتدى يهدف إلى ابتكار حلول نماذج إجرائية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك تعزيزا لدور نقابة المهن الزراعية في التصدي للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري.

ومن جهته، أوصى الدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن موارد المياه غير التقليدية تعد مصدرا مهما واستراتيجيا لسد العجز في الموارد المائية التقليدية، والاهتمام بمنع مصادر التلوث المختلفة بكافة صورها عن المصارف الزراعية، وكذلك التوسع في تحلية مياه الآبار قليلة الملوحة لتدبير مياه الشرب في المناطق الصحراوية، وأيضا التوسع في تحلية مياه البحر وهو خيار استراتيجي تتجه إليه الدولة حاليا، بالإضافة إلى تكثيف التعاون الثنائي مع دول حوض النيل لتقليل الفواقد في مياه نهر النيل.

حضر المنتدى كل من الدكتور طارق القيعي عميد كلية الزراعة الأسبق، والدكتورة جيهان البيومي عضو مجلس النواب، وأعضاء نقابة المهن الزراعية، وعدد من القيادات النقابية والسياسية والشعبية والتنفيذية.