«المعلمين» تشيد بتوجيه القوات المسلحة ضربات قاصمة للعناصر الإرهابية

أشادت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتوجيه القوات المسلحة عدد من الضربات القاصمة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء ثأرا لدماء الشهداء، وملاحقة وتدمير البؤر والعناصر الإرهابية.

مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف

وأكد نقيب المعلمين، في بيان له، أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية وقواته المسلحة، في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، والاستمرار في تطهير الوطن من أهل الشر.

وثمن الزناتي تضحيات رجال القوات المسلحة في الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه لاقتلاع الإرهاب من جذوره وأن عزيمة رجال القوات المسلحة دائما راسخة في الدفاع عن الوطن ولن تنازل من عزيمتهم أي محاولات بائسة من قوى الشر ومن يعاونهم.

المعلمين تنعى شهداء الوطن

وتوجه الزناتى بالعزاء لأسر الشهداء، ضابط و4 جنود، نتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون ، وستبقى ذكراهم في قلوب المصريين جميعا، وتحمل معها عرفانا وجميلا لهم ولأسرهم للتضحيات التي قدموها وما زالوا يقدمونها للحفاظ على أمن وأمان مصر والمصريين.