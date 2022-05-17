أستاذ استثمار: متوقع ارتفاع تصنيفات مصر في المؤسسات الدولية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن الاقتصاد المصري متنوع ولا يتأثر بشدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تأثرت قطاعات ولكن هناك قطاعات ساعدت في دفع الاستثمار واستمرار حركة السوق وتحقيق معدل نمو جيد بجانب السياسات الحكومية الجيدة التي تقوم بها الحكومة.

مساندة الدولة لمحدودي الدخل

وأضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «DMC» وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الحكومة ساندت الطبقات التي تأثرت خاصة محدودة الدخل، وهذا يساعد في استمرار الدورة الاقتصادية في إطارها الطبيعي، مبينا أن الحكومة تعمل على التدخل كل فترة من أجل الحفاظ على الاقتصاد، وهذا يعمل على مساندة التصنيف المصري أمام شركات التأمين العالمي مما يزيد من فرص الاستثمار في مصر.

تدخل الدولة لضبط السوق

وأوضح أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أن الدولة التي يكون تصنيفها منخفضا، قد تحجم عنها الشركات الدولية للاستثمار فيها خشية الخسارة أو فقدان رأس المال بسبب عدم الاستقرار فيها، عكس الدولة التي تحافظ على ترتيبها وقت الأزمات الاقتصادية، لافتا إلى أن إبقاء المؤشرات العالمية الخاص بتصنيف الاقتصاد المصري أمر جيد ويجب الحفاظ عليها، مؤكدا أن مصر لا يجب أن تتفاءل بزيادة عقب المؤتمر الاقتصادي الذي قدمته الحكومة مؤخرا، ولكنه يتوقع أن ترتفع تصنيفات مصر في المؤسسات الدولية بسبب استقرار الاقتصاد ونية الحكومة طرح شركات في البورصة مع إتاحة السوق المفتوح للاستثمار للمستثمرين الأجانب والعرب والمصريين.