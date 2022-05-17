«حماة الوطن» عن إهداء أهالي سيناء 50 سيارة أجرة حديثة: في أعيننا

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، إنه تم استبدال 50 سيارة أجرة تعمل بشمال سيناء قديمة الصنع بسيارات جديدة موديل 2022 تعمل بالغاز الطبيعي، دعما لفئة مهمة وعزيزة في المجتمع السيناوي.

وقال أمين عام الحزب، «المجتمع السيناوي وأهالي سيناء دائما في أعيننا ووجداننا، وهناك دعم كبير ومكثف من قبل الحكومة المصرية والدولة والقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهالي سيناء».

مبادرة حزب حماة الوطن بالتنسيق مع «مستقبل وطن»

وأضاف «نصير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن تلك المبادرة تمت من حزب حماة الوطن، بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، وهي هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن السيارات التي تم تسليمها لأهالي سيناء تعمل بالغاز الطبيعي، وهناك محطات شحن لها في سيناء، إذ إن استبدال تلك السيارات بأخرى جديدة جاءت من أجل إعانة بعض الأسر.

توزيع السيارات مجانا

وأوضح أمين عام حزب حماة الوطن، أنه تم عمل الإجراءات النهائية لعقود تمليك تلك السيارات، وجار إنهاء الإجراءات لما تبقى من المستفيدين من تلك المبادرة، «السيارات الجديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وستوزع على أصحاب السيارات القديمة بالمجان دون أي مقابل، كهدية ومكافأة لهذه الفئة الغالية علينا جميعاً في مجتمعنا السيناوي»، موضحًا أن المبادرة لاقت ترحيبا وشكرا وتقديرا من جانب المجتمع السيناوي للرئيس عبد الفتاح السيسي والمساهمين فيها.