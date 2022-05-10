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«حماة الوطن» يرحب بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب: تحقق الزخم والمصداقية

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الوطن
06:28 م | الثلاثاء 10 مايو 2022
حزب حامة الوطن

حزب حامة الوطن

رحب حزب حماة الوطن بخطوات الأكاديمية الوطنية للتدريب وإعلانها دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، وكذا تحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية وتدشين مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية.

خدمة مسار الإصلاح السياسي بالجمهورية الجديدة

وأشار الحزب، في بيان له، اليوم، إلى أنه سيكون مشاركًا وفعالًا في الجلسات المرتقبة للحوار الوطني، بما يخدم مسار الإصلاح السياسي بالجمهورية الجديدة.

الجمهورية الجديدة تستمع لكافة الآراء

وأضاف أن توسيع قاعدة المشاركة هي بمثابة خطوة هامة ومجدية تساهم في الاستماع لكافة القطاعات، مشيدا بتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل تمثيل المجتمع المدني بجلسات الحوار.

وأكد أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع وتستمع لكافة الآراء.

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