وزير البترول: نتوقع استثمارات في قطاع الطاقة بـ8 مليارات دولار

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المؤتمر الثالث لكفاءة الطاقة «أبيك 2022»، متوقعا أن تتراوح قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة خلال العام المالي الجاري بين 7 لـ8 مليارات دولار، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «extra news»، على هامش المؤتمر والمعرض الثالث لكفاءة الطاقة بقطاع البترول EPEEC 2022 بحضور رؤساء الهيئات والشركات القابضة وشركات البترول المصرية والأجنبية.

وزارة البترول تعمل على كافة عناصر سلسلة القيمة

وقال «الملا»، إن وزارة البترول تعمل على كل عناصر سلسلة القيمة، «نبدأ بالإنتاج، وبعدين بتكلم عن التوزيع، وغيره من الأنشطة، التي تتعلق بهذا النشاط، لما نيجي نتكلم النهاردة في الاتحادات العالمية طبعًا إحنا بنحاول نعظم من الإنتاج بتاعنا ونعظم من مواردنا الطبيعية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج وتسريع هذه الوتيرة من أجل تحسين كفاءة الطاقة وتحسين استخدامات الطاقة، وتحسين أداء المنشآت بتاعتنا والعمليات».

جميع دول العالم تعلم التحديات

وأوضح وزير البترول أن الجميع من كل دول العالم، يعلم التحديات العالمية، ونحاول تعظيم الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى سياسة لكفاءة الطاقة في أنشطة قطاع البترول بأهداف سنوية محددة من أجل الحفاظ على الطاقة وترشيد استخدامها، كما أن تحقيق كفاءة استخدام الطاقة يعد أحد أهم مجالات مشروع تطوير وتحديث القطاع الذى بدأ تطبيقه عام 2016، حيث تم تخصيص برنامج عمل لتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع كعنصر هام فى جهود بناء قطاع قوى ومستدام.