نائب محافظ القاهرة: معرض لتسويق منتجات قرية «الفواخير»

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن الإعداد لإقامة معرض في أجواء احتفالية داخل قرية «الفواخير» بمنطقة الفسطاط، يستمر لمدة ثلاثة أيام، لعرض منتجات الفخار الراقية والتسويق لها وتشجيع المواطنين على زيارة القرية، حيث تجري أعمال الإعداد على قدم وساق، من خلال فرق للعمل من المنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة، وبذل الجهود لتوفير مناخ ملائم يتيح للزائرين والمواطنين قضاء أكبر وقت ممتع، تتوفر فيه سبل الراحة والترفيه، وشراء منتجات راقية، إلى جانب تكرار الزيارة.

تطوير قرية الفواخير

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على وضع آليات محددة لأعمال تطوير قرية الفواخير بالفسطاط، من خلال تشكيل فرق عمل محددة المهام، وتحديد أهم محاور ارتكاز أعمال التطوير بقرية الفواخير، خلال الفترة القادمة، ومنها حصر لموقف التعديات والإشغالات والمراجعة المستمرة للناحية الفنية للقرية، وإعداد حصر شامل لها، ومتابعة موقف التسكين بكل وحدة، بهدف تذليل كافة العقبات، وجعل القرية منطقة مزار وجذب سياحي من الدرجة الأولى.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال اجتماع موسع لبحث تطوير قرية الفواخير، بحضور العميد ماجد فوزي، المشرف العام للمشروع، والمستشار أيمن النحال، المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية، ومحمد السيد ليلة، رئيس حي مصر القديمة، وعدد من التنفيذيين بمحافظة القاهرة، ضرورة تكاتف جميع أعضاء اللجنة، وإزالة كافة المعوقات التي تحول دن تنفيذ الأهداف المرجوة من المشروع، إلى جانب المتابعة الميدانية الدورية لكافة الأعمال والإنشاءات والطلاء، التي يجري استكمالها للانتهاء من تطوير كامل المنطقة المقام عليها مشروع الفواخير، وفقاً للمخطط لها.

حصر المخالفات

كما وجهت نائب المحافظ بمواصلة جهود اللجنة وفرق العمل لاأعمالها بعد المعاينة على الطبيعة، وحصر كافة وحدات الفواخير والأتيليهات والمحلات والباكيات والمواقع داخل المشروع، والوقوف على المنتفعين الفعليين لها، وبيان صفته وفق التعاقد المبرم، ومدى التزام المنتفعين، إلى جانب حصر كافة المخالفات الموجودة بالمشروع.

إنذار للمخالفين

كما شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على استمرار حملات الإشغالات والنظافة داخل محيط القرية، من خلال المتابعة الدورية، والتقارير المصورة للمخالفة، حيث أثنت على الحملات المستمرة خلال الفترة الماضية، التي أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات والإشغالات، مع تنبيه المخالفين بعدم تكرار المخالفة، وإنذارهم لإزالة المخالفة، وعدم مخالفة شروط التعاقد.

وأضافت استمرار توصيل المرافق المختلفة لقرية الفواخير، ومنها الغاز بعد سداد الرسوم المستحقة واتخاذ كافة الإجراءات لبدء عمليات التشغيل والضخ لهذه الفواخير و تركيب الافران الى جانب البدء في اجراء التعاقدو توفير شركة للامن وللصيانة لكافة الخدمات داخل القرية . واكدت على عمل دراسة متأنية للتسعير الخاصة بالفواخير الغير مستغلة لطرحها بالمزايدة العلنية من خلال دراسة القيمة التقديرية للوحدات الغير مخصصة بمقابل الانتفاع داخل المشروع وفق لأسعار السوق وفي ضوء الخدمات والأنشطة المقدمة.