الرئيس الأوكراني يلقي كلمة في افتتاح مهرجان كان

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة مباشرة في حفل افتتاح الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي المقام الآن.

نجوم هوليود يتوافدون على السجادة الحمراء

وبدأ نجوم هوليوود وصناع السينما من مختلف دول العالم في التوافد على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، الذي تنطلق دورته الـ75 اليوم، وتستمر حتى 28 مايو الجاري، ومن بينهم إيفا لونجوريا، لاشانا لينش وجوليان مور، وذلك لحضور حفل الافتتاح الذي يشهد تكريم النجم الأمريكي فوريست ويتكر، يليه عرض فيلم الافتتاح «Final Cut» للمخرج الفرنسي ميشيل هازانافيسيوس.

وشهد حفل افتتاح الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي، حضور مجموعة من نجوم TikTok على السجادة الحمراء بعد سعي المنظمون لتحديث صورتهم من خلال الشراكة مع منصة بث الفيديوهات التي ترعى جائزة للأفلام القصيرة.

وتخلصت مدينة كان إلى حد كبير من بروتوكولات مكافحة كورونا هذا العام، بعد عدد من الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تم تطبيقها على مدار العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يكون الوضع في أوكرانيا مثار للنقاش داخل المهرجان، وذلك بعدما منعت الإدارة تواجد المؤسسات والأشخاص الروس الذين على علاقة بالحكومة الروسية.

توم كروز يحضر مهرجان كان السينمائي

وعلى الجانب الآخر، يصل نجم هوليوود توم كروز، الأربعاء، إلى المهرجان السينمائي لأول مرة منذ 30 عامًا حيث يبدأ العرض الأول للجزء الثاني من فيلمه «Top Gun: Maverick» الذي تأجل عرضه أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

وحصل الجزء الثاني على آراء إيجابية من النقاد ومنح مهرجان كان فرصة لتكريم توم، الذي وصفه مدير المهرجان تييري فريمو بأنه «شخص مخلص للسينما».

ومن المتوقع أيضًا أن يحضر احتفالات هذا العام مجموعة من النجوم البريطانيين بما في ذلك ليتيتيا رايت، وجو ألوين، وإدريس إلبا، وتيلدا سوينتون.