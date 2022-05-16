مهرجان كان.. قائمة مميزة من الأفلام في الدورة 75 (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مهرجان كان.. قائمة مميزة من الأفلام في الدورة 75»، حيث سيتم تكريم الممثل الأمريكي فورست ويتكر في فيلم الافتتاح ومنحه السعفة الذهبية الفخرية.

عروض فنية واستثنائية من جميع أنحاء العالم

وأوضح التقرير، أنّ فعاليات الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي، تشهد مجموعة كبيرة من العروض الفنية والاستثنائية من كل أنحاء العالم، حيث يكون العالم على موعد مع وجبة فنية قوية في الدورة الجديدة من المهرجان، الذي يشهد مجموعة كبيرة من العروض، إضافة إلى تكريم نجوم السينما العالمية.

24 فيلما تتنافس على السعفة الذهبية

وتابع التقرير، أنّ المهرجان يتضمّن توجيه تحية خاصة للنجم توم كروز، وتكون المنافسة على الأفلام هذا العام في مهرجان كان قوية جدا، بواقع 24 فيلما تتنافس على السعفة الذهبية في المسابقة الرسمية للمهرجان، أبرزها فيلما لمخرج سويدي من أصول مصرية، وهو طارق صالح، وتدور أحداث الفيلم في أول يوم بعد عودة الطلاب في إجازة الصيف.

«Final Cut» يفتتح فعاليات الدورة الـ75 للمهرجان

وكانت إدارة مهرجان كان السينمائي، اختارت الفيلم الفرنسي Final Cut للمخرج ميشيل هازانافيسيوس، لافتتاح فعاليات الدورة الـ75، ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عددًا من الأحداث، بينها حصول الممثل الأمريكي فورست ويتكر على السعفة الذهبية الفخرية عن مشواره الفني الممتد.