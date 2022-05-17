أنشطة مكثفة للسينما العربية في الدورة 75 من مهرجان «كان» السينمائي

للسنة الثامنة، ينطلق مركز السينما العربية في الدورة 75 من مهرجان «كان» السينمائي، بأنشطة مكثفة تتنوع بين عروض الأفلام وتوزيع الجوائز وحلقات نقاشية وحفلات استقبال، يشارك فيها مركز السينما العربية و14 من شركائه الذين يتنوعون بين المؤسسات والشركات والمهرجانات السينمائية.

شركاء مركز السينما العربية في مهرجان كان بالترتيب الأبجدي، هى السينما العراقية (العراق)، والهيئة الملكية الأردنية للأفلام (الأردن)، وتيليسكوب فيلم (أمريكا)، وشبكة راديو وتلفزيون العرب (السعودية)، وفيلم كلينك (مصر)، وفيلم لاب: فلسطين (فلسطين)، ومهرجان الجونة السينمائي (مصر)، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي (مصر)، ومهرجان طرابلس للأفلام (لبنان)، ومؤسسة IEFTA (موناكو)، ومؤسسة NEOM (السعودية)، وشركة Lagoonie Film Production (مصر)، وموقع THE FILM VERDICT (أميركا)، وشركة THE IMAGINARIUM (الأردن).

دور مركز السينما العربية في مهرجان كان

وخلال فعاليات مهرجان كان، يكشف مركز السينما العربية عن الفائزين بالنسخة السادسة من جوائز النقاد للأفلام العربية، بعد أن أعلن عن المرشحين لها، وبالتوازي مع حفل توزيع الجوائز، سيقدم مركز السينما العربية جائزة الإنجاز النقدي لناقدين أحدهما عربي والآخر من خارج العالم العربي، تقديراً لمسيرة الاثنين في النقد السينمائي.

وسيكشف مركز السينما العربية أيضًا العدد الجديد من مجلة «السينما العربية»، التي تضم قائمة بـ101 الأكثر تأثيراً في العالم العربي، إضافة إلى إطلاق حملة تحتفي بـ75 عاماً من السينما الفلسطينية، بالإضافة إلى الاحتفاء بسينما المرأة.

وينتظر شركاء مركز السينما العربية نشاطاً مكثفاً خلال المهرجان، فضمن فعاليات «Cannes Next» تقدم مؤسسة «Neom» يوم 21 مايو، كلمة عن مواقع التصوير في العالم العربي.

وتعتبر «Neom» مدينة مستقبلية في السعودية هي الأولى من نوعها، تبني مركزاً لصناعة الترفيه، والإنتاج الإبداعي، بالتركيز على الأفلام والمسلسلات والألعاب والنشر الرقمي، عن طريق مواقع تصوير خلابة وحابسة للأنفاس وعملية، توفر التسهيلات لكل أنواع الإنتاج الممكنة، وفرق محترفة للصناعة.

كما تنظم مؤسسة «IEFTA» عروض أفلام تسلط الضوء على اللاجئين في مختلف أنحاء العالم، العرض الأول يوم السبت 21 مايو، والعرض الثاني يوم الأحد 22 مايو، ويتبع العروض نقاش مفتوح مع مخرجي الأفلام وممثلي الأمم المتحدة.

ويشارك المنتج والسيناريست محمد حفظي بـ«فيلم كلينك» في حلقة نقاشية عن السينما العربية ينظمها المجلس السعودي للأفلام يوم 21 مايو، ويشارك فيها بالإضافة إلى حفظي المنتج والمخرج والمؤلف أيمن خوجة والمنتج والمخرج والمؤلف لطفي ناثان، ويدير الحلقة النقاشية المحللة السينمائية ليز شاكلتون.

جلسات تفاعلية برعاية مركز السينما

ويقدم مركز السينما العربية بالتعاون مع «European Film Promotion» جلسات تفاعلية بين صُنَّاع الأفلام من العالم العربي وأوروبا، ومن المقرر إقامتها يوم السبت 21 مايو، إضافة إلى ذلك تنظم «MAD Solutions» حفل استقبال لضيوف المهرجان يوم الأربعاء 18 مايو، بينما ينظم مهرجان القاهرة السينمائي حفل استقبال يوم الجمعة 20 مايو.

بالتوازي مع ذلك، يشهد مهرجان كان مشاركة كبيرة للأفلام العربية، ففي المسابقة الرسمية ينافس فيلم Boy of Heaven (مصر) للمخرج طارق صالح، ويضم قسم نظرة ما أفلام القفطان الأزرق (المغرب) للمخرجة مريم التوزاني وحمى البحر المتوسط (فلسطين) للمخرجة مها الحاج وحرقة (تونس) للمخرج لطفي ناثان، بينما يضم نصف شهر المخرجين أفلام السد (لبنان) للمخرج علي شري، وأشكال (تونس) للمخرج يوسف شبي، وتحت الشجرة (تونس) للمخرجة أريج السحيرى، ويقدم قسم العروض الأولى فيلم «NOS FRANGINS» للمخرج الجزائري الفرنسي رشيد بوشارب.

كما تشهد لجان تحكيم المهرجان اسمين عربيين، حيث ترأس المخرجة التونسية كوثر بن هنية لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد، بينما يرأس المخرج المصري يسري نصر الله لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة.