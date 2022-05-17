6 مليارات جنيه.. حصيلة الرسوم الجمركية بـ السويس وبورسعيد في أبريل

بلغت حصيلة الضرائب والرسوم بجمارك السويس وبورسعيد، خلال شهر أبريل الماضي، نحو 6 مليارات جنيه، بعد أن أفرجت المنافذ الجمركية بالمحافظتين 11740 شهادة جمركية للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، التي تشمل الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والمصنوعات البلاستيكية، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار.

حصيلة الضرائب والرسوم ببورسعيد

ووفقًا للموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية على الإنترنت، بلغت حصيلة الضرائب والرسوم التي تم تحصيلها عن إجمالي شهادات الوارد بمحافظتي بورسعيد والسويس، نحو 2.8 مليار جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 351 مليون جنيه.

كما أصدرت الجمارك بمحافظتي بورسعيد والسويس، نحو 4696 بيانا جمركيا خلال أبريل الماضي، صادر تحت مختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية بلغت ملياري جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها المواد الغذائية، والعصائر.

وأكد التقرير على أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس وبورسعيد خلال أبريل الماضي بلغت نحو 6 مليارات جنيه.

تطبيق نظام الدولار الجمركي

وعادت مصلحة الجمارك المصرية، إلى تطبيق نظام الدولار الجمركي في 22 مارس الماضي، لاحتساب الضرائب والرسوم على الصادرات والواردات عند سعر 16 جنيها، في اليوم التالي لقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو 1% عقب قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لمرتين على التوالي خلال العام الحالي 2022 للمرة الأولى منذ عام 2018.

ومع مطلع الشهر الجاري، حركت مصلحة الجمارك سعر الدولار الجمركي من 16 إلى 17 جنيهًا، ويتم العمل به حتى نهاية شهر مايو الحالي قبل أن تقوم المصلحة بإعادة التقييم عقب قرار البنك المركزي المصري الخميس المقبل الموافق لـ 19 مايو الحالي، لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك للبت في موقف أسعار الفائدة