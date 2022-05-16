وزير المالية: لا زيادة في الضرائب بالموازنة.. وإفلاس مصر «شائعة»

نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ما تردد من شائعات حول زيادة الضرائب في الموازنة العامة الجديدة للدولة، إذ استشهد بما اتخذته الحكومة من إجراءات أخرى، أبرزها زيادة المرتبات والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، وضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة».

وأكد في الوقت ذاته، أن الدولة لن تتأخر عن زيادة مظلة التأمين الصحي الشامل، متمنيًا من الله عز وجل، أن يزيح الغمة التي يمر بها العالم، سواء كانت الأزمة الروسية الأوكرانية، أو تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، خلال تصريحات تليفزيونية.

الدولة لن تتأخر عن زيادة مظلة التأمين الصحي الشامل

أضاف «معيط»، أن الدولة لن تتردد في إتاحة السلع للمواطنين من أجل السيطرة على الأسعار، في ظل استمرار أزمة روسيا وأوكرانيا، «نتحمل المسؤولية حتى تتحسن الأمور، لن نضيع أي فرصة لتخفيف الظروف العالمية علي المواطنين، البركة والستر من عند ربنا، الله يريد الخير لتلك الدولة، وما يحدث يقوينا ويثبت البلد دى بتعدى من تحديات كبيرة جدا ببركة ربنا وحكمة مصر بشعبها وقدرة البلد على الوقوف أمام تحديات ضخمة والعبور منها بإذن الله».

الشائعات لا تنتهي حول إفلاس مصر

أوضح وزير المالية، أن الشائعات لا تنتهي حول إفلاس مصر، وهي نفسها التي صدرت في نوفمبر 2018، ويناير وفبراير 19، وانتشرت أيضًا خلال أزمة كورونا، والآن عادت للظهور مرة أخرى، مؤكدًا أن مروجي هذه الشائعات هم المتربصون بمصر واستقرارها، وازدهارها، لأن كل آمالهم أن يروا مصر مثل الدول المحيطة بالمنطقة.